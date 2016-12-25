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Abant Gölü buz tuttu

Tatilciler, buz tutan gölün üzerinde yürüdü, fotoğraf çektirdi

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Abant Gölü buz tuttu
Bolu'daki Abant Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tuttu.
 
Kente yaklaşık 35 kilometre uzakta bulunan, kar kalınlığının 30 santimetre ölçüldüğü Abant'ta bulunan gölün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi bulmasıyla buzla kaplandı.
 
Tabiat parkında bulunan jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, buz tutan gölün üzerine çıkmanın yasak ve tehlikeli olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Buna rağmen bazı tatilciler, buz tutan gölün üzerinde yürüdü, hatıra fotoğrafı çektirdi. AA
 
Etiketler: abant gölü, buz, tatilciler
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