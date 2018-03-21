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Buradasınız : » » 92 yaşındaki kadının okuma yazma azmi

92 yaşındaki kadının okuma yazma azmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kurslarına yurdun dört bir yanından destek geliyor.

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92 yaşındaki kadının okuma yazma azmi

Sinop'ta, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılan Güllü Saraç, 92 yaşında okul sıralarıyla buluştu.

Sinop Halk Eğitim Merkezi tarafından Gazi İlköğretim Okulu'nda açılan okuma yazma kursuna yaşları 40 ila 92 arasında değişen 8 kadın katılıyor.

92 yaşındaki kadına çocukları da destek oluyor

Kursiyerler arasında bulunan dört çocuk annesi 92 yaşındaki Güllü Saraç ise ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu öğrenme azmiyle dikkati çekiyor.

Saraç, babasını erken yaşta kaybetmesi nedeniyle okula gidemediğini, okuma yazma öğrenemediğini söyledi.

Çocuklarının desteğiyle okuma yazma öğrenmeye çalıştığını belirten Saraç, böyle bir kursun varlığından haberdar olunca katılmaya karar verdiğini dile getirdi.

Kursu ziyaret eden Sinop Valisi Hasan İpek'in eşi Gülten İpek de kursiyerlerle sohbet ederek, derslerinde başarı diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: sinop, okuma yazma seferberliği
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