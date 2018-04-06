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Buradasınız : » » 92 yaşındaki Döndü Nine maaşını Mehmetçiğe başladı

92 yaşındaki Döndü Nine maaşını Mehmetçiğe başladı

Antalya'da 92 yaşındaki Döndü Tozlu yaşlılık maaşından biriktirdiği bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

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92 yaşındaki Döndü Nine maaşını Mehmetçiğe başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde kendisine ait evde yalnız yaşayan Döndü Tozlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatına destek vermek istedi. Döndü Tozlu, yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar verdi.

Biriktirdiği bin lirayı Vakfa bağışlayan Tozlu, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Duygulanan Kaymakam Şimşek, "Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Döndü teyze devletimizin kendisine vermiş olduğu yaşlılık maaşını biriktirip Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağışlamıştır. Mehmetçiğin operasyonlarından çok etkilenince böyle bir örnek davranış sergilemeye karar vermiş. İşte Türk milleti bu, Türk anası bu" dedi.

Döndü Tozlu da Mehmetçik için bir şeyler yapmak istediğini dile getirdi. Bunun için maaşını seve seve bağışladığını anlatan Tozlu, "Askerimizin Zeytin Dalı Harekatı'ndan çok duygulandım. Devletin bana verdiği yaşlılık maaşını ben de devletimin askerlerine bağışlıyorum. Allah onları korusun" diye konuştu.

Ziyaret sırasında Tozlu'ya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece de eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, yaşlılık maaşı, mehmetçik vakfı, Döndü Tozlu, antalya
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