92 yaşındaki Cennet nine çocukken Atatürk'ü görmüş

Resmi kayıtlara göre 1926 doğumlu. Yakınlarına göre, yaşı daha da büyük.

Mersinli Cennet Nine, Gazi Mustafa Kemal'i gören son isimlerden biri.

"23 Nisan bayramına gidiyorduk Atatürk'te geldi. Ben orada gördüm. Milletin ortasına atı durdurdu. Bu kelimeyi konuştu; 'Korkma açık şen yurdum dağlara ordu kurdum, açık denizlerinize süngümle kilit vurdum.' "

Cennet Nine, Erdemli'ye bağlı Elvanlı köyünde yaşıyor. Ailesi, komşuları onu Nazik diye çağırıyor.

Genç yaşında dul kalmış Cennet nine. Bu yüzden 7 çocuğunu tek başına büyütmüş. Başta ebelik olmak üzere farklı işlerde çalışmış.

İlkokul 4. sınıftayken Atatürk Mersin'i ziyaret etmiş, Cennet nine de onu karşılayan öğrenciler arasında yer almış.

Azim ve fedakarlık örneği olan Cennet nine, bir asra yaklaşan ömrü ile yaşayan bir tarih gibi.

Kaynak: TRT Haber