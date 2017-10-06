9 ülkede 40 bin kişiye aşure dağıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla Osmanlı coğrafyasında yer alan Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Macaristan ve Karadağ'da yaklaşık 40 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Üsküp Çayır Belediyesinin himayesinde El Hilal Yardım Kuruluşu ile Ensar Yardımlaşma ve Kültür Derneği organizasyonunda bu yıl 12'nci kez aşure etkinliği düzenlendi.

Üsküp Türk çarşısındaki Murat Paşa Camisi önünde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, El Hilal Yardım Kuruluşu Başkanı Behicuddin Şehabi, Ensar Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Süleyman Baki, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman ile Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Bakan katıldı.

Tarihi çarşıda böyle bir buluşmaya katkı sağlayan herkese teşekkür eden Kara, "Bu etkinlikte 10 kazan aşure kaynatıldı. Hepimiz biliyoruz ki o 10 kazan bolluk ve bereketiyle 100 kazan haline geliyordur. Her bir kepçe daldırışımızda o bereketi hissedebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, vatandaşlara aşure dağıttı.

9 ülkede 40 bin kişiye aşure

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 9 ülkede yaklaşık 40 bin kişiye aşure dağıttığı etkinliklerden biri de Bosna Hersek'te yapıldı.

Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Saraybosna'nın Stari Grad Belediyesi, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü ve Stari Grad Aşevi tarafından düzenlenen etkinliğe bölge halkı ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türkiye ile Bosna Hersek'in damak tadıyla birçok ortak noktası bulunan iki ülke olduğunu belirterek, özellikle kültür ortaklığının olduğu aşure günü etkinliklerinde bu tadı, Bosna Hersek halkıyla birlikte yaşadıklarını kaydetti.

Mostar ve Saraybosna'da düzenlenen etkinliklere katılan BURFAŞ Genel Müdürü Muhammet Gümüşsoy, "Balkanlarla soydaşlık bağımız var. Dindaşlık bağımız var. Dolayısıyla bu topraklarda bizim akrabalarımız yaşıyorlar. Onları yalnız bırakmamak için mübarek muharrem ayının da feyzinden, bereketinden istifade etmek için buradayız." görüşünü paylaştı.

Büyükşehir Belediyesinin Balkanlar'daki aşure etkinlikleri kapsamında Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Macaristan ve Karadağ’da yaklaşık 40 bin kişiye aşure ikram edildi.