89 yaşında ama dağcılıktan vazgeçmiyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 89 yaşındaki Adil Sakovic, ilerlemiş yaşına rağmen dağcılık tutkusundan vazgeçmiyor.

"Süper dede" olarak da anılan Sakovic, 89 yaşında olmasına rağmen sağlıklı ve çevik olmasını dağlara borçlu olduğunu söyledi.

1948 yılında askere gittiğini ve üç yıl askerlik yaptıktan sonra 1951 yılında dağcılığa başladığını anlatan Sakovic, dağcılık sayesinde birçok arkadaş edindiğini ve bu arkadaşlıklarının bugün dek sürdüğünü ifade etti.

Yaşıtları artık dağcılıktan uzaklaşsa da gençlerle tırmanmaya devam eden Sakovic, 66 yıllık dağcılık tecrübesiyle gençlere yol gösteriyor.

Sakovic, daha önceden Saraybosna'da dokuz dağcılık kulübü olduğunu aktararak, dağcılığa başladığı 1951 yılında itibaren aralıksız tırmandığını söyledi.

Bu süre içinde Bosna Hersek'in tüm dağlarına ve ülke dışındaki birçok dağa tırmandığını anlatan Sakovic, "1967 yılında, Çekoslovakya'daki Tatra Dağı'na tırmandım. Daha sonra Avusturya'daki bazı dağlara çıktım. Oralarda her dağın zirvesinde bir mühür var. Taşı kaldırıp altındaki mührü kendi belgenize vuruyorsunuz. Böylece o zirveye ulaştığınızın kanıtı oluyor." diye konuştu.

"En önemlisi de hala doktora gitmiyor olmam"

İlerlemiş yaşına rağmen sağlığının çok iyi olduğunu söyleyen Sakovic, "Sigara, alkol ve kahve içmiyorum. Bu sporla uğraşıyorum. Hala tırmanabiliyorum. Ayaklarım ağrımıyor. En önemlisi de hala doktora gitmiyor olmam." ifadelerini kullandı.

Sakovic, dağcı arkadaşlarıyla kar-kış demeden dağa çıktığını belirterek, arkadaşları kendisine katılamayınca da yalnız başına Saraybosna yakınlarındaki daha düşük rakımlı Faletici, Skakavac ve Nahorevo tepelerine çıktığını aktardı. AA