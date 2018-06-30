8 yaşında üniversiteye başlayacak

6 yıllık orta öğrenimi bir buçuk yılda tamamlayan 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak.

Simons'un ailesi, çocuğun IQ seviyesinin 145 olduğunu belirtti.

En sevdiği ders matematik

Belçika RTBF radyosuna konuşan Simons, en sevdiği dersin matematik olduğunu, daha önce bir doktor veya astronot olmayı istediğini ancak şu an bilgisayar alanındaki mesleklere yöneldiğini söyledi.

Liseden mezun olan Laurent Simons, iki aylık bir tatilden sonra üniversiteye başlayacak.

Laurent'in babası, oğlunun diğer çocuklarla ve oyuncaklarla oynamadığını söyledi.

"Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz."

Kaynak: AA