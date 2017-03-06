  • 06 MART 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.714
    EURO 3.947
  • BIST 90865.23
    ALTIN 147.254
Buradasınız : » » 8 bin 500 liralık horoz ve tavuk

8 bin 500 liralık horoz ve tavuk

Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Derneği tarafından düzenlen müzayedede, "Lavender Brahma" cinsi horoz ve tavuk, 8 bin 500 liraya alıcı buldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
8 bin 500 liralık horoz ve tavuk

Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Derneği tarafından düzenlen müzayedede, "Lavender Brahma" cinsi horoz ve tavuk, 8 bin 500 liradan satıldı.

Harikalar Diyarı'nda gerçekleştirilen müzayedede, onlarca farklı cins süs horozu ve tavuğu hayvanseverlerin beğenisine sunuldu.

Açık artırmaya çıkarılan Lavender Brahma cinsi horoz ve tavuğa, 8 bin 500 lira verildi.

Türkiye'de ilk kez sergilenen, Vietnam ve Endenozya orijinli, "ejderha ayaklı tavuk" olarak nitelendirilen "Dong Tao" cinsi horoz ve tavuk da katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Derneği Başkanı Emin Gökgöz, yaptığı açıklamada, yılda iki kez yaptıkları müzayedede 30 tür horoz ve tavuğun yer aldığını belirtti.

Süs tavukçuluğunun gün geçtikçe yoğun ilgi gören hobilerden olduğunu ifade eden Gökgöz, müzayedeyi geniş kitleleri süs tavukçuluğuyla buluşturmak için düzenlediklerini anlattı.

Gökgöz, müzayedede yer alan süs tavuklarının nadir olmasının, ötüş ve tüylerinin güzelliğinin fiyatlarını arttırdığını vurguladı.

Süs tavukçuluğunun "bağımlılık yaratan hobilerden olduğunu" dile getiren Gökgöz, dernekçe, bu hobiye ilgi duyanlara her türlü desteği verebileceklerini sözlerine ekledi. AA

Etiketler: ankara, süs tavuğu, süs horozu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER