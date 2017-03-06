8 bin 500 liralık horoz ve tavuk

Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Derneği tarafından düzenlen müzayedede, "Lavender Brahma" cinsi horoz ve tavuk, 8 bin 500 liradan satıldı.

Harikalar Diyarı'nda gerçekleştirilen müzayedede, onlarca farklı cins süs horozu ve tavuğu hayvanseverlerin beğenisine sunuldu.

Açık artırmaya çıkarılan Lavender Brahma cinsi horoz ve tavuğa, 8 bin 500 lira verildi.

Türkiye'de ilk kez sergilenen, Vietnam ve Endenozya orijinli, "ejderha ayaklı tavuk" olarak nitelendirilen "Dong Tao" cinsi horoz ve tavuk da katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Derneği Başkanı Emin Gökgöz, yaptığı açıklamada, yılda iki kez yaptıkları müzayedede 30 tür horoz ve tavuğun yer aldığını belirtti.

Süs tavukçuluğunun gün geçtikçe yoğun ilgi gören hobilerden olduğunu ifade eden Gökgöz, müzayedeyi geniş kitleleri süs tavukçuluğuyla buluşturmak için düzenlediklerini anlattı.

Gökgöz, müzayedede yer alan süs tavuklarının nadir olmasının, ötüş ve tüylerinin güzelliğinin fiyatlarını arttırdığını vurguladı.

Süs tavukçuluğunun "bağımlılık yaratan hobilerden olduğunu" dile getiren Gökgöz, dernekçe, bu hobiye ilgi duyanlara her türlü desteği verebileceklerini sözlerine ekledi. AA