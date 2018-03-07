  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 8 asırdır zamanı gösteren güneş saati

8 asırdır zamanı gösteren güneş saati

Diyarbakır’da, tarihi Ulu Camii içinde bulunan ve yaklaşık 800 yıllık bir geçmişi bulunan güneş saati, asırlara meydan okuyor.

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8 asırdır zamanı gösteren güneş saati

Diyarbakır'daki Ulu Camii, Anadolu coğrafyasının en eski ve kim tarafından ne zaman yapıldığı henüz netleşmeyen tarihi camilerden biri. 

Avlusunda bulunan güneş saati ise üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi zamanı göstermeye devam ediyor. Güneş saati, başlıklı sütunla bir mermer üzerine yerleştirilen metal çubuğun, güneşin hareketiyle birlikte çevresinde dönen gölge sayesinde zamanı gösteriyor. Güneş saati, 800 yılı aşkın süredir, işlevini koruyor.

Mermeri üzerinde çatlaklıkların oluştuğu saatin zarar görmemesi için etrafı demir çubuklarla çevrelendi. Kente gelip tarihi yerleri gezerken Ulu Cami’yi de ziyaret eden turistler, güneş saati önünde fotoğraf çektiriyor. 

Kaynak: İHA  

Etiketler: ulu camii, Diyarbakır
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