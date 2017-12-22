79 yaşındaki Ekrem Şen'in maraton azmi

Erzurum'da yaşayan 7 çocuk, 15 torun sahibi 79 yaşında muhtarlıktan emekli Ekrem Şen... Maratonlara katılmak üzere yaz kış demeden çalışıyor.

Kent merkezindeki Çırçır Mahallesi'nin muhtarlığını 30 yıl yaptıktan sonra emekli oldu. Sonra spora merak sardı. Yürüyüşle başlayan Şen, 2 yıldır antrenörü Dursun Düzgün eşliğinde haftada iki gün salonda, bir gün de tartan pistte 10 kilometre koşu yaparak maratonlara hazırlanıyor.

Şen, 18 Şubat 2018'de Trabzon'da, 4 Mart 2018'de de Antalya'da düzenlenecek maratonlarda birincilik hedefliyor.

Ekrem Şen, spor yapmanın yaşı olmadığını söylüyor.

"Hiç kimse yaşı ileride diye spor yapmayı ihmal etmesin. Sporun yaşı yoktur. Herkes spor yapsın, koşu yapsın, sağlıklı yaşasın. Yaklaşık 30 yıl muhtarlık yaptım. Şimdi de maratonlara hazırlanıyorum."

Eski muhtar Şen, "Bir yıldır sürekli ve profesyonel şekilde antrenörüm ile çalışıyorum. Amacım bu yaşta daha sağlıklı ve rahat yaşamak, aynı zamanda da benim yaşımdakileri spora teşvik etmek. Şimdi antrenmanlarımıza hız verdik, 18 Şubat 2018'de Trabzon'da, 4 Mart 2018'de de Antalya'da düzenlenecek maratonlara katılacağım. İnşallah maratonlarda birincilik hedefliyorum." diyor.

"Sporla öz güveni geldi"

Şen'in antrönörü Dursun Düzgün de Şen'in spora ilk başladığında çekinceleri olduğunu ancak zamanla öz güveninin geldiğini söylüyor.

"Ekrem ağabeyimiz 79 yaşında, spora ilk başladığında 'acaba yapabilir miyim' diye endişe ediyor ve çekimser davranıyordu. Hem psikolojik hem de yavaş yavaş profesyonelce eğitim verdikten sonra öz güveni geldi. Şu an gördüğünüz gibi Erzurum'daki tartan pistte antrenman yapıyor ve 10 kilometre koşuyor."

Kaynak: AA

