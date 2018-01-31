78 yaşındaki Kevser teyzeden duygulandıran hediye

Düzceli 78 yaşındaki Kevser Karslıoğlu, Afrin’e düzenlenen askerleri televizyonda izlerken duygulanarak, askerlere destek olmak için elleri ile ördüğü çorapları gönderdi. Kevser teyzenin ördüğü çorapları Üsküdar Askerlik Şubesi’ne getiren torunu Hülya Balta, askerlik şubesine çorapları teslim etmek istedi. Şubedeki görevliler, böyle bir uygulamanın olmadığı iletince Hülya Balta, anneannesi Kevser Karslıoğlu’nun ördüğü çorapları, Üsküdar’daki 1. Ordu Komutanlığı’na teslim etti.

78 yaşındaki Kevser Karslıoğlu, Afrin’deki askerlere elleriyle ördüğü çorapları gönderdi.https://t.co/C8uEnC499W pic.twitter.com/IMMpRsEbTu — TRT HABER (@trthaber) 31 Ocak 2018

Askerlere ördüğü çorapları gönderen Kevser Karslıoğlu, “Vatanımıza, askerimize çorap gönderiyorum. Ayakları üşümesin. Vatana hizmet etsinler. Vatanımıza Allah bir keder vermesin” dedi.

Çorapları askerlere teslim etmek için 1. Ordu Komutanlığı’na gelen Hülya Balta, “Anneannem 78 yaşında. Zaten boş zamanlarında sürekli çorap örer. Harekat haberlerini izliyordu. O sırada içinden geldi ve birden bire 'bu çoraplarımızı nasıl askerlerimize ulaştırırım, benden de bir hediye gitsin, ben de bu harekata destek veriyorum' dedi. Benden rica etti. Ve ben de torunu olarak burada bunu Üsküdar’daki Selimiye kışlasına Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

İHA