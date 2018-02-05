75 yaşında Afrin'e gitmek için gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki emekli maden işçisi Şaban Yamaner, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulundu.

Almanya'da çalıştığı maden ocağından emekli olduktan sonra ilçeye bağlı Külah köyünde yaşamaya başlayan, 3 çocuk, 8 torun sahibi Yamaner, TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden itibaren Mehmetçik için gece gündüz dua ediyor.

Yakınları eşliğinde Ereğli Askerlik Şubesi'ne gelen Yamaner, gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

"Bugün beni askere alsınlar hemen gitmeye hazırım"

Askerlik şubesine sözlü olarak müracaat edebildiğini dile getiren Yamaner, müracaatını yaparak askere gitmek istediğini söyledi.

Komutanların kendisiyle yakından ilgilendiklerini ve elinden geldiğince yardım etmek istediğini ifade eden Yamaner, "Harekatın başladığı günden itibaren gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Vatanım için canımı atarım, ölürüm, Afrin'deki askerlerimize yardım etmek istiyorum. Oradaki askerlerimizin çektiği zahmeti gördüm. Çamurda, eziyette, onlar bizim için savaştıkları için elimden gelen yardımı yapmayı düşündüm. Bugün beni askere alsınlar hemen gitmeye hazırım. Vatanım için hizmet etmeye mecburum." diye konuştu.

1 aylık maaşını da Mehmetçikler için bağışladı

Almanya'dan aldığı bir aylık maaşını ise Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıklayan Şaban Yamaner, "Bankaya gittim, bir aylık maaşımı yatırdım, makbuzumu aldım. Vatanıma canım feda olsun." dedi.

Kaynak: AA