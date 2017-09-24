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7,5 kiloluk kedi görenleri şaşırtıyor

Eskişehir'de yaşayan Yurdakul ailesinin "Şevki" isimli kedisi, bir metre boyu ve 7,5 kilo ağırlığıyla diğer cinslerinden ayırt ediliyor.

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7,5 kiloluk kedi görenleri şaşırtıyor

Eskişehir'de yaşayan Semih ve Canan Yurdakul çiftinin "Şevki" adlı kedisi bir metre boyu ve 7,5 kilo ağırlığıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Yurdakul ailesince Ankara'da 11 yıl önce sokaktan alınarak sahiplenilen ve "Şevki" ismi verilen kedi, zamanla diğer cinslerine göre daha fazla büyüdü.

Norveç orman kedisi ile Ankara kedisinin kırması

Bunun üzerine obezite endişesiyle veterinere götürdükleri evcil hayvanlarının, Norveç orman kedisi ile Ankara kedisinin kırması olduğunu öğrenen Yurdakul çifti, zamanla kedilerinin görüntüsüne alıştıklarını anlattı.

Büyüdükçe 7,5 kilogram ağırlığa ve bir metre boya ulaşan "Şevki", sesi ve boyutuyla dikkati çekiyor.

"Bir gören dönüp bir daha bakıyor"

Kedinin sahibi Semih Yurdakul, eşi Canan Yurdakul'un Ankara'da öğrenim gördüğü sırada sokakta gördüğü kedileri sahiplendiğini kaydetti.

"Şevki" adını verdiklerin kedilerinin 11 yıldır kendileriyle yaşadığını anlatan Yurdakul, şunları dile getirdi:

"Normal bir kedinin boyutlarına göre daha büyük bir kedi. Veterinerlerden aldığımız bilgiye göre Norveç orman kedisi ile Ankara kedisinin kırması olduğunu belirledik. Şu anda 7,5 kilogram. Boyu bir metreye ulaştı. Ancak kedimizin obezite sorunu yok. Tamamen fit bir bedene sahip. Kalın patileri ve geniş bir gövdesi var. Her gören 'Maşallah' diyor. Bir gören dönüp bir daha bakıyor. 'Ne kadar büyük bir kediymiş' diyorlar. Sesi de normal bir kedi miyavlaması gibi değil. Çok tok bir sesi var. Kükremeye yakın bir miyavlaması var. Çok sakin ve sabırlı bir kedi. İnsanlarla oturmayı, uyumayı çok sever." 

Etiketler: eskişehir, kedi
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