70'lik okçular hedefi 12'den vuruyor

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Uşak Şube Başkanı Gültekin Tekin, Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlıların talebi üzerine 6 ay önce okçuluk takımı kurduklarını söyledi.

Valilik ve Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğünün desteğiyle okçuluk antrenörü Eser Çulhaoğlu tarafından takıma eğitim verildiğini aktaran Tekin, 70 yaş ve üzeri yaşlılardan oluşan okçuluk takımının oldukça başarılı olduğunu ifade etti.

Haftada iki gün antrenman yapan takımın ok atarak yaşama bağlandığını dile getiren Tekin, "Yaşlılarımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmek için çeşitli spor dallarında faaliyet düzenliyoruz. Erkek misafirlerimiz ok atmak istediklerini söyledir, bunun sonucunda kulüp bünyesinde okçuluk takımı oluşturduk. İlk zamanlar çok zorlandılar ancak şu an her biri ok atabiliyor." dedi.

Tekin, zor olmasına rağmen sporcuların okçuluğa isteklerinin dikkati çektiğini belirtti.

Antrenör Çulhaoğlu da ilk kez yaşlılara eğitim verdiğini belirterek, "Onların gayreti çok üst düzeyde. Önce yay tutuşu, yay germe ile eğitime başladık ardından hedef ok atmaya başladılar. Şimdilik 10 metreden atış yapıyorlar ilerleyen dönemde daha iyi olacaklar. Hedefi 12'den vuran sporcularımız var." ifadelerini kullandı.

Takım sporcularından Fehmi Toma (74), küçüklüğünden kendi yaptığı oklarla mahalle aralarında oyun oynadığını anlattı.

Okçuluk sporunu çok sevdiğini dile getiren Toma, "Okçuluğa başladığım ilk günlerde zorlandım ama o kritik süreci atlattık. Altı aydır eğitim alıyorum, bir süre sonra müsabakalara katılmak istiyorum, hedefi vurmak bana ayrı mutluluk veriyor. Bu yaşımda ok atmayı öğrendim." değerlendirmesinde bulundu. A