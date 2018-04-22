700 gram dünyaya gelen Güneş bebek hayata tutundu

Gökhan Uyar ile Meryem Uyar çiftinin 2015'te ilk bebekleri ölü doğdu. Sebebi tam olarak anlaşılamayan ölü doğumun ardından aile, bir kez daha bebek sahibi oldu ve Uyar ailesine bir kız çocuğu katıldı.

Yeni bir bebek müjdesiyle 2017'de yeniden evleri şenlenen çiftin mutluluğu yarım kaldı; çünkü 3. hamileliğinde doktorlar bir sorunla karşılaştıklarını söyleyip genç kadını hastaneye yatırdı.

Uyar'ın bebeği, beslenemediği ve hayati risk söz konusu olduğu için 27. haftada sezaryenle henüz 700 gramken doğdu.

Güneş Ülkem adı verilen bebeğin topuk testinde dünyada çok nadir rastlanan bir metabolik hastalık olan ve beslenme yetersizliği ile enerji azlığına neden olan "Gluterik Asüdiri Tip 2" teşhis edildi.

Beslenemediği için ağırlığı 500 grama düşen bebek, 2 ay boyunca solunum cihazına bağlı kaldı, bu süre içinde doktorlar farklı diyetler uyguladı.

Güneş Ülkem bebek, 101 günde tam 10 kez enfeksiyon gibi nedenlerle ölüm tehlikesi atlattı. Her seferinde, umutların tükendiği anda yaşama tutundu ve 2 kilogram ağırlığa ulaştı. Taburcu edilip ailesiyle birlikte evine döndü.

Hasar almadan kurtuldu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Recep Kahramaner, bebeğin 2 aya yakın solunum cihazına bağlı kaldığını, tekrarlayan kan enfeksiyonlarıyla karşılaştığını, enerji elde edemediğini, hastalığı nedeniyle beyin, kalp ve kas hasarı riskiyle karşılaştıklarını söyledi.

"Glutarik Asidüri Tip 2 ile hayata gelen benim gördüğüm 2. bebekti. İlki zaten yaşamamıştı. Bu hastalığın farklı rastlanma sıklığı var, milyonda 1 görülen ülkeler de var, 200 binde 1 görülen de. Türkiye'de yapılmış bilimsel bir çalışma yok. Bu hastalıkla dünyaya gelse bile yaşama şansı çok düşüktü. Çok ciddi sorunlar atlattı. Bu bir mucize. Ekip olarak çok ciddi efor sarfettik. Umutlarımızı yitirdiğimiz anlar oldu. Kendisi o kadar güçlü bebek ki hayata tutundu. Yağ asit oranını, aminoasitleri, kan şekerlerini deplase ettik. Enfeksiyonların da üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi çok mutluyuz. Bundan sonra enzim aktivitesinin daha da artacağına inanıyoruz. Hayata tutunma isteği var, biz bunu gördük."

Tedavi süreci dünya tıp literatürüne sunulacak

Güneş Ülkem'in doğum ve tedavi sürecine ilişkin bir çalışma hazırlanacak ve dünya literatürüne sunulacak. Çiftin diğer bebeğine de her ihtimale karşı metabolizma testleri uygulanacak.

Annesinin korkusu sevince dönüştü

Anne Meryem Uyar, ilk bebeğinin ölü doğması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. O olay, bir bebek daha kaybetme korkusunu da beraberinde getirdi.

"Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Bizi çok korkuttu. Ölüm riskinden haberimiz vardı. Küçücük bir şeydi. Haftada bir kez gelip 15 dakika görebiliyorduk ama sonra ona kavuştuk. Adına Güneş Ülkem dedik, adıyla yaşar inşallah. Tek hayalimiz onu kucağımıza alıp eve gitmekti, şimdi bunu yapabiliyoruz. Az kaldı onu kucağımıza alıp evimize gideceğiz. Mutluyuz. Herşey hani derler ya 'dua ile olur' gerçekten umutlarımızı kaybettiğimiz anda 'o dualar' bize kapı açtı, bize bağışlandı. Tabii ki doktorlarımız, hemşirelerimizin desteğiyle."

Kaynak: AA