70 yaşında ikinci üniversiteyi okuyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde torunlarına imrenip 41 yıl sonra ikinci üniversiteyi okumaya başlayan 70 yaşındaki Mehmet Aşık, azmiyle takdir topluyor.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bölümü'nden 1973'te mezun olan Aşık, 3 yıl önce yeniden üniversite sınavına girdi.

Yeterli puanı alarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptıran Aşık, azmiyle hem takdir topluyor hem de gençlere örnek oluyor.

Bölümde 3. sınıf öğrencisi Aşık, Ankara Belediyesindeki 10 yıllık memurluk hayatının ardından 35 sene Antalya'da turizm ve ticaretle uğraştığını, sonrasında emekli olduğunu söyledi.

Üç çocuğu bulunduğunu, 5 torunundan dördünün üniversitede okuduğunu belirten Aşık, "Torunlarım üniversiteye başlayınca onlara imrendim, ikinci üniversiteyi okuma isteğim doğdu." dedi.

Aşık, ikinci üniversite için sınava girdiğinde, ilkinden daha çok heyecan duyduğunu dile getirdi.

Okulda öğrencilerin sınav kağıdını gördüklerinde "Hacı amca, bu yaştan sonra okuyup memur mu olacaksın?" dediğini belirten Aşık, bu tür sözlerin kendisini üzdüğünü, memur olmak için değil hayata daha güzel bakmak için okumak ve bilmek gerektiğini kaydetti.

Sınava giren gençlerin hepsinin torunları yaşında olduğunu anlatan Aşık, "Çocuklar biraz şaşırmıştı, 'İmtihana siz mi giriyorsunuz?' diye sordular. Yine üniversiteye kayıt sırasında fakülte bürosundaki genç memur arkadaşlar, 'Dede sen olmazsın, torununun kendi gelmesi lazım' ifadesini kullandı. O da bende güzel bir anı olarak kaldı." diye konuştu.

4 yabancı dil biliyor

Uzun yıllar turizm sektöründe çalışması nedeniyle 4 yabancı dil bildiğine işaret eden Aşık, "Fransızcayı ortaokuldan üniversiteye kadar görmüştüm. Fransızcam grameriyle iyi. Onun dışında İngilizce, Almanca ve Rusça biliyorum. Bunları grameriyle değil, Antalya'da pratikten öğrendim. Kuzey dillerine de merakım vardı, onlara da bir ara ilgilenmiştim." dedi.

Yüksek lisans yapmayı planlıyor

Okumayı ve öğrenmeyi çok sevdiğini vurgulayan Aşık, tarım ekonomisi alanında yüksek lisans yapmayı planladığını bildirdi.

Aşık, "Fransızcadan yabancı dil sınavına, ALES'e girmeye hazırlanıyorum. İnşallah uluslararası ilişkiler bölümü ile yüksek lisansı da aynı anda bitirmek istiyorum. Üniversitede okurken zorlanmıyorum. 45 günlük sınav öncesinde derslere 15'er saat zaman ayırarak çalışıyorum ve derslerden geçiyorum. En yüksek puanı da sevdiğim ders olan iktisattan aldım." ifadelerini kullandı.

Mehmet Aşık, gençlere okumayı bırakmamalarını, en az 2-3 yabancı dil öğrenmelerini tavsiye etti.