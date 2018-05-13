7 yıl işkence gören anne çocuklarıyla yeni bir hayata başladı

Geçtiğimiz Eylül ayında 26 yaşındaki Çağlar Aşık, eşi M.A.A. tarafından ağzı bağlanarak önce yumruk ve tekmelerle, ardından sopayla darp edildi.

Cinnet getiren M.A.A., eşini derin bıçak darbeleriyle yaraladı. M.A.A., kanlar içerisinde kalan hamile karısına dakikalar süren işkencenin ardından pompalı tüfekle ateş etti.

Çocuklarının gözü önünde işkence gören ve hem bebeğini hem de ayağını kaybeden Çağlar Aşık, hastanede geçirdiği zor günlerin ardından çocuklarıyla yeni bir hayata başladı.

Kaybettiği bebeğinin mezarını ziyaret eden Çağlar Aşık, "Allah hiçbir anneye bunu yaşatmasın. Keşke beni bir araba çarpsaydı, bir kör kurşun vursaydı da çocuklarımın babası bu hale getirmeseydi. Benim de, çocuğumun da katili keşke o olmasaydı. O bir tek beni vurmadı, o benim karnımdaki günahsız ve yüzünü bile görmediğim çocuğuma da kıydı. Çocuğum bu Anneler Günü’nde burada yatacağına kucağımda yatsaydı. Ben başka bir şey istemezdim" dedi.

"Kızlarımla hayata yeniden başladım"

Aşık, kızlarına hem annelik hem babalık yaptığını anlattı.

"Bütün annelere sesleniyorum. Rabbim hepimize sabır ve güç versin. Ben kızlarım ve ailem ile hayata yeniden başladım. Bizim için artık yeni günler var. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Ben ayağımın kesildiğini 6 gün sonra öğrendim. Canım o kadar yandı ki ben hiç geçmeyecek sandım. Bir daha hiç ayağa kalkamayacağım sandım. Ben ayağa kalkacağımı hayal ettim. Kızım hep parka gidelim, dışarı çıkalım diyordu, sonra ’Sana sakat derler ben dayanamam’ deyip vazgeçiyordu. Ama artık biz parka gitmeye başladık. Beraber top bile oynuyoruz. Kızlarımın sayesinde yeniden hayata döndüm. Tek isteğim o adam bir tek bana yapmadı, karnımdaki bebeğime ve aileme yaptı. Allah onu cezaevinden çıkarmasın, ben devletimize güveniyorum. İnşallah oradan çıkamaz."

Kaynak: İHA