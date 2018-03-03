69'luk futbolcu yeni takımıyla ilk maçına çıktı

Deneyimli futbolcu 69 yaşındaki Kunt, Karaçay Gençlikspor'un Cevdetiye Stadı'nda oynadığı Osmaniye İdmanyurdu maçında, ilk 11'de 9 numaralı formayla sahadaki yerini aldı.

Forvet mevkisinde görev yapan Şerif, karşılaşmanın ilk 20 dakikasında forma giydi.

Şerif Kunt'un gol atma sevinci yaşayamadığı maçı, Osmaniye İdmanyurdu 3-2 kazandı.

Takımın Osmaniye İdman Yurdu ile Cevdetiye 4. Nolu sahada oynadığı maça kaptan olarak çıkan 69 yaşındaki Şerif Kunt, 30 dakika görev alırken amacının gençlere futbol aşkını aşılamak olduğunu söyledi.

"Genç yetenekleri futbola kazandırmak için çalışmalıyız"

Kunt, “Yeni takımımda ilk maçımdı. Yaptığımız bir idmanla maça çıktım. Genç, yetenekli arkadaşlarımla ikinci buluşmam bu müsabaka oldu. Çok çalışacağız, biz de bilgilerimizi zaman zaman spor sahalarında ve özel hayatımızda aktaracağız. İlk 50 yıllık Trabzon'daki futbol hayatımın ardından Osmaniye’de olmaktan onur duydum. İnşallah genç kardeşlerimizle hep beraber çalışacağız ve hayata hazırlayacağız. Futbol hayatlarını başarılı şekilde sürdürerek topluma kazandırmak istiyorum. Bugün Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yabancı oyuncu oynatılıyor, bu Türkiye için üzücü bir durum. Genç yetenekleri futbola kazandırmak için çalışmalıyız” dedi.

"Amacımız, bilgi ve birikimimizi genç arkadaşlara aktarmak"

Karadeniz'den Akdeniz’e yolculuğunu anlatan Şeref Kunt, “Amatör Sporcular Derneği'nin ilkini Trabzon’da kurduk. Kurucu başkanı olarak görev yaptım. Bu vesile ile 40’a yakın Amatör Sporcular Derneği var. Hakkari’de, Muş’ta, Bitlis’te, Osmaniye’de kurulma aşamasında. Kulüp Başkanımız Soner Hocamız da bu derneğin kurucusudur. Hocam "Bizimle birlikte olur musun takımımızda oynar mısın?" dedi. Ben de 50 yıllık futbol hayatıma yeni bir sayfa açarak bu vesile ile yeniden sahalara dönerek bu teklifi geri çevirmedim. Bilgi ve birikimimizi genç arkadaşlara aktarmak amacıyla biz de Osmaniye’yi tercih ettik." dedi.

Kaynak: İHA, AA