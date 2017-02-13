65 yaşında gelen mutluluk

Dünyaya geldiği Diyarbakır'da "kız çocukları okutulmaz" zihniyetiyle okula gönderilmeyen Kadriye Pişkin, Yalova'daki Halk Eğitim Merkezi ve Kent Konseyi tarafından yetişkinlere yönelik açılan kursta 65 yaşında okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Pişkin, yaptığı açıklamada, çocukluk yıllarında yaşadığı Diyarbakır'da kız çocuklarının genelde okula gönderilmediğini söyledi. Kendisinin de okula gitmediğini ve okuma yazma öğrenmediğini belirten Pişkin, Halk Eğitim Merkezi ve Kent Konseyi tarafından yetişkinlere yönelik açılan kursu duyunca hemen başvurduğunu anlattı. Okuma yazmayı öğrendikten sonra kendisini hayata yeniden gelmiş gibi hissettiğini dile getiren Pişkin, şöyle konuştu:

"Anne ve babam beni okula göndermedi, o nedenle cahil kaldım. Şu an Çınarcık’ta oturuyorum ve okuma yazma kursuna geldim. Okuma yazmam olmadan önce herkese sorular soruyordum. Adres bilmiyordum, nereye gideceğimi bilmiyordum. Tarif üzerine gidiyordum. Şimdi serbestim. Okuma yazmayı çözdükten sonra kimseye sormadan Ankara'ya, Meclise kadar gidebilirim."

Günlük işlerinde bile okuma yazma bilmediği için zorluk çektiğini belirten Pişkin, "Eşimle yaşıyorum. Telefonuma bir mesaj geldiğinde okuyamıyor ve yanımdakilere okutuyordum. Okuma yazmayı öğrendikten sonra her yere gidebiliyor ve her mesajı da okuyabiliyorum. Kız çocukları okula gitsin. Anne ve babaları engel olmasın onlara, üniversitelere kadar okusunlar. Cahil kalmasın kimse." dedi.

"2 ay gibi kısa bir sürede okuma ve yazmayı öğrendi"

Kurs öğretmeni emekli eğitimci Havva Serpil Altınay da Çınarcık Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen kursta çeşitli sebeplerden dolayı okuyamayan kadınların okumayı öğrendiğini kaydetti.

Altınay, 8 öğrencisinin gözünde okuma yazmayı öğrenmenin mutluluğunu gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bebeği ile kursa katılan anneden 65 yıl sonra okuma imkanı bulan torun sahibi annelere kadar birçok kadın kendilerine sunulan imkandan faydalanıyor. 65 yaşındaki öğrencimiz Kadriye Pişkin kursa geldiğinde neredeyse harfleri bile tanımıyordu. 2 ay gibi kısa bir sürede okuma ve yazmayı öğrendi. Kursa katılanlar burada okuma ve yazmanın çok da zor bir şey olmadığını görüyor. Öğrencilerimin hevesi beni çok mutlu ediyor hatta dışarıda görenler hocam burada kurs varmış diye eşini teşvik edenler var. Yıl 2017 ve hala okuma yazma bilmeyenlerin olması beni çok üzüyor."