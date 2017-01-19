65 yaşında 5,5 saatte 7 bin 233 mekik çekiyor

Spora 60 yaşından sonra merak saran ve 2012'den beri Mamak Abidinpaşa'da Mahallesi'ndeki evinin yakınında bulunan parkta günde en az 4 saat spor yapan Yelkuvan, gözünü mekik çekme rekoruna dikti.

Yelkuvan, spor yapmaya evde basit hareketlerle başladığını belirterek, Yelkuvan, "2012'de 120 mekik çekerek başladım. Cavit isimli motor ustası tanıdığım, bir gün arkadaşlarına beni göstererek, 'Dayı 7 bin mekik çekiyor.' dedi. 'Ben 120 mekik çekiyorum, yorulmuyorum, yorulana kadar deneyeyim.' dedim. Sonra bu rakam her hafta yükseldi. 2013'te hedefim bin diyordum, 4 bine çıktı. 2016 mayısta 5 bin, temmuzda 6 bin, eylülün sonunda 5,5 saatte 7 bin 233 mekik çektim. Şu an çok daha formdayım." diye konuştu.

Orta gelirli bir aile olduklarını ve özel bir beslenme programı bulunmadığını ifade eden Yelkuvan, sofradan doymadan kalktığını ve günde iki öğün yemek yediğini anlattı.

Yelkuvan, günlük antrenmanları hakkında şunları kaydetti:

"Sabah namazından 10 dakika önceye saat kurarım. Saatin çalmasına yarım dakika, 1 dakika kala kalkarım. İlk önce barfiks, sonra şınav çekerim, yay hareketlerini yaparım, ardından sabah namazına giderim. Namazdan eve döndükten sonra mekik öncesi ısınma hareketleri yaparım. Bir süre dambıl ile çalıştıktan sonra bin 33 mekik çekerim. Parkta 50 dakika koşarım."

Yelkuvan, Allah'ın 99 ismi ve namaz sonrası yapılan tesbihat sayılarının 33 olmasından dolayı yaptığı spor hareketlerini, sonu 33 veya 99 olan sayılarda bitirdiğini ifade etti.

"Şu anda gerçek dünya şampiyonu benim"

İnternetten yaptığı araştırmada dünya rekorunun 4 saat 20 dakikada 5 bin 13 mekik çeken bir kişiye ait olduğunu öğrendiğini kaydeden Yelkuvan, "Ben 5 bin 13'ü bir hayli geçmişim. Rakamı öğrendiğimde dünya rekortmenine 2 bin fark attığımı anladım. Şu anda gerçek dünya şampiyonu benim. İster resmi ister özel olsun, bir organizasyon yapsınlar. Çıksın karşıma kim çıkıyorsa. 7 binden yukarısı gelsin karşıma." diye konuştu.

Genelde ulaşım aracı kullanmadığını ve yürümeyi tercih ettiğini vurgulayan Yelkuvan, otobüse bindiğinde ise tutamaçlardan sallanmadan duramadığını söyledi. Yelkuvan, bu hareketinin otobüsteki yolcular tarafından tuhaf karşılandığını anlattı.

"Bilinçli besleneceksin, kendini ve bünyeni okuyacaksın"

Beslenme önerilerinde de bulunan Yelkuvan, insanın kendisini okuması gerektiğini dile getirdi. Yelkuvan, "Bilinçli besleneceksin, kendini ve bünyeni okuyacaksın. Neye ne kadar ihtiyacı var? Fazla yemek pul değerindedir, az yemek altın değerindedir. Mideyi tıka basa doldurursan zorlanır." dedi.

Sağlığında bir problem olmadığını kaydeden Yelkuvan, insanların günde en az 30 dakika spor yapmaları halinde kolay kolay hastalığa yakalanmayacaklarını ifade etti.

Yelkuvan, dünya mekik rekorunu kırdığını kanıtlamak ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için yetkililerden, gerekli işlemlerin yapılmasına yardımcı olmalarını istedi. AA