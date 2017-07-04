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65 derece sıcaklıkta çalışanlar buzdolabına girerek serinliyor

Batman’da kavurucu sıcaklar nedeniyle güçlükle çalışan fırıncılar, işlerini yapabilmek için yarım saatte bir buzdolabına girip çıkarak ekmek üretiyor.

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65 derece sıcaklıkta çalışanlar buzdolabına girerek serinliyor

Batman’da kavurucu sıcaklar nedeniyle güçlükle çalışan fırıncılar, işlerini yapabilmek için yarım saatte bir buzdolabına girip çıkarak ekmek üretiyor.

Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Batman’da kavurucu sıcaklar esnafları etkiliyor. Kentte, özellikle de ateş başında çalışan demirci ve fırıncılar, işlerini yapabilmek için büyük güçlükler çekiyor.

Merkez Belde Mahallesi’nde fırıncılık yapan Barış Tan, serinlemek için yarım saatte bir buzdolabına girip çıkıyor. Fırın başında sıcaklığın 65 dereceye kadar yükseldiğini anlatan Tan, “Serinlemek için her yarım saate bir buzdolabına girerek serinlemeye çalışıyorum. Buzdolabında en az 5 dakika kaldıktan sonra çıkıyorum. Elimizden gelen bir şey yok ekmek parası için çalışıyoruz” dedi.

Etiketler: Batman, kavurucu sıcaklar, fırıncılar, buzdolabı, termometre, Ekmek
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