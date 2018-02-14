  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 60 yıllık eşine sevgililer günü sürprizi

60 yıllık eşine sevgililer günü sürprizi

Trabzon'un Tonya ilçesinde 85 yaşındaki Ahmet Baki, 60 yıllık eşine Sevgililer Günü'nde buzağı hediye etti.

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60 yıllık eşine sevgililer günü sürprizi

Trabzon'un Tonya ilçesinde oturan Ahmet Baki, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 78 yaşındaki 10 çocuk annesi eşi Raziye Baki'ye akla gelmeyecek bir sürpriz yaptı.

Tonya ilçesi Ortamahalle'de oturan Ahmet Baki, eşi Raziye Baki'ye, 14 Şubat Sevgililer Günü için sürpriz yapmak istedi. Alacağı hediye için düşünen Ahmet Baki, eşinin hayvanları çok sevdiğini bildiği için ona buzağı almaya karar verdi.

Hayvan pazarına giden Ahmet Baki, 4 bin liraya aldığı buzağıyı süsleyip, evlerinin önüne getirdi. Ahmet Baki, burada eşine, "Sevgililer günümüzde sevinçle karşıla beni, gel! Hediye aldım sana, gel sev onu" diye seslendi. Eşinin sesini duyup dışarı çıkan Raziye Baki, sürpriz karşında çok şaşırdı ve sevindi. Raziye Baki, kucakladığı eşine teşekkür etti.

‘Hayatımız hep güzel'

Huzurlu ve mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Ahmet Baki, "Önceleri yoksul zamanlarımızda küçük hediyeler alıyordum. Bu yıl ekonomik olarak müsaittim. Eşim de hayvanları çok sevdiği için, büyüğe zor bakar, küçüğe daha rahat bakar diye, eşimi mutlu etmek için ona buzağı aldım. 60 yıllık evliliğimizde hayatımız hep güzel geçti. On çocuk sahibiyim. Yokluk zamanlarımda onlara varlıklı gibi bakabildim. Eşimle evleneceğim zaman, onu atla almaya gittim. At ile kapıma getirdim. O günden bugüne anladığım tek şey huzurdur. O yüzden de çok mutluyum" dedi.

'Eşimden razıyım'

Eşinin hediye ettiği buzağıyı alan Raziye Baki ise "Bunca yıllık evliyim. 10 çocuğumuz var. Allah'ıma çok şükür, hepsi de yaşıyor. Ben eşimden razıyım, eşim de benden razıdır. Hiç Sevgililer Günü'nü bu tür kutlamamıştık. Eşim, zaman zaman hediyeler aldı bana. Ancak bugün buzağı alması beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: sürpiz, sevgililer günü, hediye
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