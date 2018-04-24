  • 24 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.089
    EURO 4.994
  • BIST 110175.33
    ALTIN 174.433
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 60 yıldır dokumacılık yapıyor

60 yıldır dokumacılık yapıyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde 60 yıldır dokumacılıkla uğraşan emekli öğretmen Selahattin Kaçanoğlu, mesleğini bırakmıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
60 yıldır dokumacılık yapıyor

Emekli öğretmen Selahattin Kaçanoğlu, 60 yıldır dokumacılıkla uğraşıyor.

Kaçanoğlu, ürettiği el emeği ürünleri yurt içinde ve dışında satıyor.

68 yaşında olan Kaçanoğlu, "Bizim Denizli'nin Buldan ilçesi dokumasıyla meşhur" diyor. 

Kaçanoğlu, dokumacılıkta iplik, pamuk, keten gibi kumaşlar kullanıldığını söylüyor. Bu kumaşlarla perde, çarşaf, giysi, peştamal gibi ürünler üretiliyor. 

Buldan'ın geçim kaynağının dokumacılık olduğunu da anlatan Kaçanoğlu, Konya'da Geleneksel El Sanatları ve Zanaatkarlar buluşmasına katıldı.

"Buldan'ın geçim kaynağı dokumacılık. Dolayısıyla biz de o dokuma mesleğinin içerisinde doğduğumuz, büyüdüğümüz için bu mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu meslekte el dokuması tabii zor bir iş. Çünkü yeni teknoloji çağında yeni makineler üretilince bizim üretmiş olduğumuz çok ilkel kalıyor ama ben hala devam ediyorum."

Kaçanoğlu, ailesi dokumacı olduğu için mesleğe 8 yaşında başladı. 

"Öğretmendim ama öğretmenlik işinden boş kalan zamanlarda dokumaya devam ediyordum. Bu işe 8 yaşındayken başladım. 8 yaşındaki bir kişi dokuma yapabilir mi demeyin, dokumanın dalları var. Masur sarılır, iş çözülür bu işlerde çalışırken. Daha sonra dokumaya geçiyorsunuz, dokuma mesleğinde de dokuma yapıyorsunuz." 

Yurt dışına da gönderiyor

Dokuma ustası Kaçanoğlu ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada gibi birçok ülkeye de satış yapıyor.

"Genelde bu ürünleri bizim iç piyasada kaliteli ürün ürettiğimiz için büyük firmalara üretiyoruz. Büyük firmalar bunu alıyor. Birçok ülkeye iş yaptım, dokudum."

Dokuma yaparken bütün vücudun çalıştığını söyleyen Kaçanoğlu, "Ayaklar hareket ediyor, ayakcıklara basıyor. Kolunuzla basıyorsunuz, bir elinizle çekiyorsunuz, ip koptuğunda eğiliyorsunuz, kalkıyorsunuz. Kültür fizik hareketinin en gelişmiş şeklini yapıyorsunuz. Spor salonlarına gitmeye gerek kalmıyor" dedi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Selahattin Kaçanoğlu, dokumacılık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER