60 yıldır dokumacılık yapıyor

Emekli öğretmen Selahattin Kaçanoğlu, 60 yıldır dokumacılıkla uğraşıyor.

Kaçanoğlu, ürettiği el emeği ürünleri yurt içinde ve dışında satıyor.

68 yaşında olan Kaçanoğlu, "Bizim Denizli'nin Buldan ilçesi dokumasıyla meşhur" diyor.

Kaçanoğlu, dokumacılıkta iplik, pamuk, keten gibi kumaşlar kullanıldığını söylüyor. Bu kumaşlarla perde, çarşaf, giysi, peştamal gibi ürünler üretiliyor.

Buldan'ın geçim kaynağının dokumacılık olduğunu da anlatan Kaçanoğlu, Konya'da Geleneksel El Sanatları ve Zanaatkarlar buluşmasına katıldı.

"Buldan'ın geçim kaynağı dokumacılık. Dolayısıyla biz de o dokuma mesleğinin içerisinde doğduğumuz, büyüdüğümüz için bu mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu meslekte el dokuması tabii zor bir iş. Çünkü yeni teknoloji çağında yeni makineler üretilince bizim üretmiş olduğumuz çok ilkel kalıyor ama ben hala devam ediyorum."

Kaçanoğlu, ailesi dokumacı olduğu için mesleğe 8 yaşında başladı.

"Öğretmendim ama öğretmenlik işinden boş kalan zamanlarda dokumaya devam ediyordum. Bu işe 8 yaşındayken başladım. 8 yaşındaki bir kişi dokuma yapabilir mi demeyin, dokumanın dalları var. Masur sarılır, iş çözülür bu işlerde çalışırken. Daha sonra dokumaya geçiyorsunuz, dokuma mesleğinde de dokuma yapıyorsunuz."

Yurt dışına da gönderiyor

Dokuma ustası Kaçanoğlu ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada gibi birçok ülkeye de satış yapıyor.

"Genelde bu ürünleri bizim iç piyasada kaliteli ürün ürettiğimiz için büyük firmalara üretiyoruz. Büyük firmalar bunu alıyor. Birçok ülkeye iş yaptım, dokudum."

Dokuma yaparken bütün vücudun çalıştığını söyleyen Kaçanoğlu, "Ayaklar hareket ediyor, ayakcıklara basıyor. Kolunuzla basıyorsunuz, bir elinizle çekiyorsunuz, ip koptuğunda eğiliyorsunuz, kalkıyorsunuz. Kültür fizik hareketinin en gelişmiş şeklini yapıyorsunuz. Spor salonlarına gitmeye gerek kalmıyor" dedi.

Kaynak: İHA