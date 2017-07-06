6 Temmuz 2017 Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 507'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 24, 39, 45 ve 49 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 37 milyon 764 bin 956 lira 65 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 195 kişi 11 bin 667 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 12 bin 729 kişi 192 lira 35'er kuruş, 3 bilen 269 bin 211 kişi 15 lira 65'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Ankara'nın Keçiören ilçesinden yatırdığı belirtildi.

Çekilişte, 46 milyon 701 bin 694 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 6 milyon 452 bin 448 lira 71 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 3 milyon 610 bin 804 lira 13 kuruş aktarılacak.