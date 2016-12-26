6 gün sonra elektriğe kavuştular

Alınan bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi'nde, fırtınanın ardından elektrikler kesildi. Elektriğin fırtına nedeniyle kesildiğini düşünen mahalle sakinleri, kesintinin birkaç gün sürmesi üzerine durumu Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'ye bildirdi.

Yetkililer, yaptıkları araştırmada, kesintinin fırtınadan değil elektrik iletim hatlarının kesilmesinden kaynaklandığı belirledi. Yaklaşık 15 saat süren onarımın ardından mahalledeki 105 konut 6 günün sonunda elektriğe yeniden kavuştu. Vatandaşlar, çalışan ekibi alkışlayarak teşekkür etti.

Elektrik iletim hattını kesen kişi ya da kişileri arama çalışması başlatıldı.