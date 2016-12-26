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6 gün sonra elektriğe kavuştular

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından hasara uğrayan iletişim kabloları yüzünden 6 gün boyunca mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

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6 gün sonra elektriğe kavuştular

Alınan bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi'nde, fırtınanın ardından elektrikler kesildi. Elektriğin fırtına nedeniyle kesildiğini düşünen mahalle sakinleri, kesintinin birkaç gün sürmesi üzerine durumu Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'ye bildirdi.

Yetkililer, yaptıkları araştırmada, kesintinin fırtınadan değil elektrik iletim hatlarının kesilmesinden kaynaklandığı belirledi. Yaklaşık 15 saat süren onarımın ardından mahalledeki 105 konut 6 günün sonunda elektriğe yeniden kavuştu. Vatandaşlar, çalışan ekibi alkışlayarak teşekkür etti.

Elektrik iletim hattını kesen kişi ya da kişileri arama çalışması başlatıldı.

Etiketler: hatay, İskenderun, modern evler mahallesi, toroslar elektrik dağıtım
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