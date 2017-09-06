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Buradasınız : » » 6 Eylül 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

6 Eylül 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 847'nci hafta çekilişi yapıldı. İşte kazandıran numaralar;

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6 Eylül 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 847'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 11, 13, 26 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 697 bin 614 lira 60 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 16 kişi 4 bin 360 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 246 kişi 283 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 951 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 638 kişi 15 lira 70'er kuruş, 3 bilen 83 bin 715 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 441 kişi 5 lira 25'er kuruş, 1 artı 1 bilen 189 bin 421 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 325 bin 381 lira 75 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 927 bin 321 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 516 bin 751 lira 49 kuruş aktarıldı.

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