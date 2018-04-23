Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası'nda canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Piyade Alayı, Türk milletinin kalbinde yaşıyor.

19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" sözüyle gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen büyük kahramanlıkları ve üstün başarıyla aradan geçen 103 yıla rağmen gururla anlatılan 57. Alay'ın tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliği Türkiye'nin dört bir yanından gelen 7'den 70'e binlerce kişiyi ağırlıyor.

Şehitler için dua eden vatandaşlar, 57. Alay'ın önemini bölgedeki rehberlerden de dinleyince duygularına hakim olamıyor.

Ziyaretçiler 57. Alay'ı anlattı

Tekirdağ'dan gelen 30 yaşındaki Serdar Aksoy, 57. Alay'ın temellerinin Tekirdağ'da atılmasının kendileri için ayrıca gurur vesilesi olduğunu belirtti:

"57. Piyade Alayı'nın kahramanlığı sadece ülkemizde değil tüm dünyada kabul görmüştür. 57. Alay Türk milletinin kalbinde çok önemli bir yere sahiptir."

Kütahya'dan 68 yaşındaki Ahmet Ok da 57. ve 27 Alay'ın savaşta önemli rol oynadığını dile getirdi:

"Bu iki alay ilk müdahalede düşmanı Kanlısırt'tan geriye doğru sürmüştür. 57. Alay, savaşın kazanılmasındaki önemi çok büyüktür."

Balıkesir'den gelen 24 yaşındaki Sergen Demirtaş da 57. Alay'ın başarısının takdire şayan olduğunu ifade etti:

"Mustafa Kemal Atatürk, 57. Piyade Alayı'nı bu bölgeye sevk ederek savaşın kaderini değiştirmiştir."

Kırklareli'den 17 yaşındaki Ertuğrul Yurtseven de 57. Piyade Alayı'nın Türk milletinin her zaman kalbinde yaşayacağını vurgulayarak, kahraman birliği Türk milletinin asla unutmayacağını söyledi.

İstanbul'dan 18 yaşındaki Derya Taşçı da alayın askerlerinin Türk milleti için şehit düştüğünü belirterek, ülkedeki herkesin gelip şehitleri anmasını istedi.

Antalya'dan Sevda Yıldırım, Türk milletinin en kahraman alayı ile her zaman gurur duyacaklarını anlattı:

"Atatürk'ün 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' dediği 57. Alay'ı torunuma da anlatmak için buradayım."

"57. Alay ile gurur duyuyoruz"

Ordu Mesudiye'den gelen Yeliz Kaya da Türk vatandaşı olarak 57. Alay ile gurur duyduklarını vurguladı.

Kahramanmaraş'tan gelen 10 yaşındaki Alptuğ Sezgin, 57. Alay'ı ders kitaplarında okuduğunu belirtti:

"Heyecandan konuşamıyorum. Bu alayın Türk milletindeki önemi çok başka."

Malatyalı 11 yaşındaki Defne Zeynep Battal da 57. Alay'ın Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştirdiğini söyledi.

Karamandan gelen 21 yaşındaki Batuhan Yılmaz da 57. Piyade Alayı'na minnettar olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA