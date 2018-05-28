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56 yıllık otobüsüne gözü gibi bakıyor

Ordu’da yaşayan bir kişi 1972 yılında satın altığı, 1962 model otobüsüne gözü gibi bakıyor.

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56 yıllık otobüsüne gözü gibi bakıyor

Ordu Kabadüz Seyit Obası’nda yaşayan emekli Hacı Akpınar, emektar otobüsüyle 30 yıl boyunca Çambaşı Yaylası’na yolcu taşıdı. Emekliliğinin ardından yolcu taşımayı bırakan Akpınar’ın otobüsünün tüm parçaları orijinal, ilk günkü gibi çalışır durumda.

Emekli Hacı Akpınar, otobüsünü 1972 yılında Giresun ile Piraziz ilçesinden satın aldığını söyledi.

"Ordu merkezden, Çambaşı Yaylası’na ve yaylanın da çeşitli yerlerine yolcu taşıdım. Çok şükür geride bıraktığım 30 yılda kimsenin burnunu dahi kanatmadım. Mesleğimi en güzel şekilde layıkıyla yerine getirdim."

Ailesinin geçimini otobüsten sağladığını anlatan Akpınar, "Aracımın sayesinde ekmek paramızı kazandım. 3 evladımı hem büyüttüm hem de okuttum. Şimdi ise emekliliğin tadını çıkartıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: otobüs, ordu
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