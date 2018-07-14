52 yıldır Kırkpınar'da davul ve zurna çalıyor

Kırkpınar Müzisyenleri Derneği Başkanı ve Kırkpınar davul-zurna ekibi şefi Fahrettin Zurnacı, yarım asrı aşkın zamandır Kırkpınar'da görev yapıyor.

Kırkpınar Er Meydanı'nda 52 yıldır aralıksız zurna çalan ve 13 yıldır Kırkpınar davul-zurna ekibi şefliği yapan Zurnacı, müzisyenlik mesleğini büyük bir aşkla yerine getiriyor.

Çocukları ve torunlarıyla birlikte müzik yapıyor

İlk olarak 6 yaşında davul çalmaya başlayan ve 8 yaşında zurna çalmayı öğrenen 67 yaşındaki Fahrettin Usta, günümüzde çocukları ve torunlarıyla Kırkpınar'da güreşçilere ritim tutuyor.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de görevinin başında olduğunu belirten Zurnacı, mesleğe teneke çalarak ve ayna karşısında zurnayla alıştırma yaparak başladığını söyledi.

"İyi bir zurnacı olmak için çok çalıştım"

Sağlığı el verdiği sürece Kırkpınar'da görev yapmak istediğini vurgulayan Zurnacı, şunları kaydetti:

"İlk olarak 6 yaşında gaz tenekelerini davul gibi çalarak ritim vurmaya başladım. Daha sonra babam bana bir davul yaptı ve davul çalmaya başladım. 8 yaşında zurna üflemeye başladım. Babamın zurnasını alıp çalıyordum. Evde aynanın karşısına geçip kendime bakıyordum nasıl duruyorum diye. İyi bir zurnacı olmak için çok çalıştım.

Önceden çok güzel zurna ustaları vardı. Onları düğünlere izlemeye giderdim. Allah'a şükür iyi bir zurnacı oldum. Kırkpınar'da ilk olarak 1966'da davul çaldım.

1967'de zurna çalmaya başladım. 2005 yılında da ekibin şefi oldum ve o yıldan beri Er Meydanı'nda şeflik görevini sürdürüyorum. Rahmetli babam, dedem ve amcalarım da müzisyendi ve Kırkpınar'da davul ve zurna çalıyordu.

Dedem Osman Zurnacı, Kırkpınar'da uzun yıllar şeflik yaptı. Benim hem anne hem baba tarafım ailecek zurnacıydı. Zaten soyadımız da Zurnacı. Şu anda ben de oğullarım ve torunlarımla burada davul ve zurna çalıyorum. Allah sağlık verdiği sürece görev yapmaya devam edeceğim."

"Davul ve zurna güreşin olmazsa olmazı"

Yağlı güreşin olimpiyatları Kırkpınar'da bulunmanın büyük bir gurur olduğunu ve mesleğini severek yaptığını ifade eden Zurnacı, davul ve zurnanın Kırkpınar'ın en önemli öğelerinden olduğunu söyledi.

Davul ve zurnanın güreşin ritmine katkı sunduğunu aktaran Zurnacı, "Davul ve zurna güreşin olmazsa olmazıdır. Pehlivanlara hareket verdirir. Çalan bir ritimle pehlivana 'Yeniliyorsun.' denilir, önde olana da 'Yeniyorsun kendine dikkat' denir.

Bu yönden davul-zurna çok önemlidir" diye konuştu.

Zurnacı'nın çocukları ve torunları da Kırkpınar'da görev yapıyor.

Kaynak: AA

