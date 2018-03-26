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52 yıldır demire şekil veriyor

Bitlis'te 8 metrekarelik mekanında elinden çekiç ve balyozunu düşürmeyen 60 yaşındaki Sabri Bakır, 8 yaşından bu yana ocak başında demir dövüyor.

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52 yıldır demire şekil veriyor

Sabri Bakır, 3 yıl önce Bitlis'te yılın ahisi seçildi. 8 yaşında babasının tanıştırdığı demir onun hayatı oldu. Tam 52 yıldır demircilik mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. 

Bakır, işi öğrenebilmek için 20 yıl boyunca çırak ve kalfa olarak çalıştı. 32 yıldır da 8 metrekarelik mekanda demire şekil veriyor.

Bakır'ın bütün günü yankılanan çekiç sesleri arasında geçiyor.

"Artık çırak bulamıyoruz"

Bakır, gelişen teknolojiye rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Ancak mesleğinin, yeni neslin ilgisini çekmemesinden yakınıyor. 

"Bitlis'te 20 yıl önce 40 demirci vardı. Şimdi 3 kişi kaldık. Bu işi yapan başka kimse yok. O zamanlar bu sanat çok kıymetliydi. Çünkü teknoloji yoktu, her şey el emeğiydi. Şimdi ise artık çırak bulamıyoruz. Kimse artık çalışmak istemiyor. Yaşım ilerlediği için artık çalışmakta zorlanıyorum. Önceden 10 yıl çalışırdık, para dahi vermezlerdi. Ustalarımız sadece ufak bir harçlık verirdi. Bu sürede sadece sanatı öğreniyorduk. Şimdi maaş vermemize rağmen eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz."

Demircilik mesleğinin yeni nesillere öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Bakır, "Sanatkar yetişmiyor. Biz de bırakırsak bu işi yapacak kimse yok. Yeni sanatkarların yetişmesini ve devletimizin bu sanatkarlara sahip çıkmasını istiyoruz. Bu mesleği en uzun sürdüren benim. 3 yıl önce de yılın ahisi seçildim" dedi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: demir, Bitlis
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