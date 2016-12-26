5 yaşındaki çocuğun böbreğindeki taş çıkarıldı

Mersin'de karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından doktora götürülen anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Sena Betül Kaptan'ın sol böbreğinde tespit edilen taş kapalı yöntem ameliyatla alındı.

Karın ağrıları nedeniyle sürekli şikayet eden ve ailesi tarafından doktora götürülen 5 yaşındaki Sena Betül'ün sol böbreğinde 3 santimlik taş olduğu belirlendi.

Birçok hastanede açık ameliyat önerilirken, özel bir hastenede görevli Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Ali Kılıç, 5 yaşındaki çocuğa kapalı yöntem ameliyat uygulayarak böbreğindeki taşı aldı.

Hastanede 1 gün gözetim altında tutulan Sena Betül, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"Bu taşlar direk filmlerde görülmüyor"

Ameliyatı gerçekleştiren Kılıç yaptığı açıklamada, kendilerine karın ağrısı şikayetiyle başvuran Sena Bütül'e yaptıkları tetkikler sonucu hemen ameliyat kararı aldıklarını söyledi.

Ameliyatı kapalı yöntemle yaptıklarını belirten Kılıç, "Kapalı yöntem ameliyat yaptığımız için normal hayatına dönme açısından çok fazla zamana gerek yok. Çocuğumuz 1 gün yattı ve hemen normal hayatına döndü. Okulundan da geri kalmadı." dedi.

Kılıç, çocuklarda taş oluşmasının nadir görüldüğüne işaret ederek, "Ürükasit taşı dediğimiz taşlar çocuklarda oluşuyor. Teşhisi de biraz zor ve atlana biliyor. Dikkatli bir muayene ve tetkikle taş saptanabilir. Bu taşlar direk filmlerde görülmüyor. Yaptığımız ileri tetkiklerle tespit edilebiliyor. Bu hastamızda da teşhis edip ameliyatını yaparak sağlığına kavuşmasına yardımcı olduk." ifadesini kullandı.

Baba Ahmet Kaplan da kızının karın ağrısı ve idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle sürekli hasta olduğunu, en son böbreğinde taş olduğunun anlaşıldığını ve gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştuğunu kaydetti.