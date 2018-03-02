482 yıllık Tarihi Kirazlı Mescidi ibadete açıldı

Vakfiyesinde Karcı Süleyman Subaşı tarafından 1536 yılında yapıldığı ifade edilen Molla Hüsrev Mahallesi'ndeki 482 yıllık tarihi Kirazlı Mescidi'nin ibadete açılması için tören düzenlendi.

Kirazlı Mescidi, "Süleyman Mescidi" veya "Karcı Süleyman Mescidi" olarak da biliniyor.

Duvarları güçlendirilen Mescit, tam kapsamlı bir şekilde yeniden inşa edildi. Bahçesinde bulunan ve sonrada yapıldığı anlaşılan bazı yapılar yıkıldı.

Mimar Sinan dönemi eserlerinden olan Kirazlı Mescidi'nin restorasyon çalışmaları 2015 Haziran ayı sonunda başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Kirazlı Mescidi, önemli bir tarihi eserimizdir. Buranın ihyası için 895 bin liralık bir harcama yapıldı. Eser her yönüyle ihya edilmiş oldu" dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarihi camiler, medreselere sahip çıkıldığını dile getirdi.

"1998 ile 2002 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de yapılan toplam tarihi eser restorasyonu sayısı 48 adettir. Sadece bizim coğrafyamızda değil, Orhun Anıtları'ndan Adriyatik kıyılarındaki Arnavutluk'a kadarki bölümde 2002 yılından günümüze kadar yapılan tarihi eser sayısı 5 bin 448'i geçmiştir. 48'e karşılık 5 bin 448 tarihi eser restorasyonu. Bu Kirazlı Mescidimiz de bunlardan bir tanesidir. Bu bizim gurur kaynağımızdır."

Kaynak: AA