40 yıldır ağaçları aşılıyor

64 yaşındaki Mehmet Şafak doğaya aşık.

40 yıldır, Manisa'da bulunan Spil Dağı'ndaki yabani ağaçları aşılıyor. Bugüne kadar binin üzerinde ağacı aşılayan Şafak, her gün 10 kilometre yol yürüyor.

"Manisa Tarzanı"nı örnek alan Şafak, hayvanlar aç kalmasın, şehre inmesin diye ağaçları aşıladığını söylüyor.

"Aşıladığım ağaçların meyve verdiğini, hayvanların bu meyveleri yediğini görünce sevinçten ağlıyorum."

Şafak, sadece ağaçları aşılamakla kalmıyor, ormana fidan da dikiyor. Spil Dağı eteklerinde satın aldığı çorak araziyi yüzlerce ağacın bulunduğu yemyeşil bir alana dönüştürdü. 2 yıl önce arazide kahvaltı ve yemek çeşitlerinin bulunduğu bir işletme açtı.

"Orada hiçbir ağaç yoktu. Şu an ağaçlar birbirine girdi. Ağaçlara kıyıp onları kesemiyorum."

Bu işe nasıl başladı?

Her gün dağlarda gezen Mehmet Şafak, doğaya tutkusunu ve bu işe nasıl başladığını da anlattı.

Buna göre Mehmet Şafak, yaban domuzlarının Manisa'ya indiğini gördü. Daha sonra hayvanların aç kaldıkları için şehre indiklerini öğrendi. Kafasına takılınca da erik ve armut türü ağaçlara aşı yaptı.

Şafak, aşı zamanının çok önemli olduğundan da bahsetti.

"Aşının zamanı çok önemli. Aşıyı doğru zamanda yapmazsam, tutmuyor. Özellikle tenha yerleri seçiyorum. Açık alanlarda bir tane aşı yapıyorsam, gizli yerlere 100 tane yapıyorum. İnsanların gitmediği yerlere yapıyorum ve yaban hayatındaki hayvanlar rahat etsin istiyorum. Kendi alanlarında barınsınlar."

Mehmet Şafak, bir ağacın yanına yaklaştığında hayvanlar o ağaçtan meyve yiyorsa, gözlerinden yaşlar döküldüğünü söylüyor.

"Maliyet önemli bir şey değil benim için. Benim için önemli olan şey, huzur. Bir ağacın yanına yaklaştığımda eğer üç kuş o benim aşıladığım ağaçtan meyve yiyorsa, dibine düşenleri hayvanlar yiyorsa yürekten ağlıyorum."

"Doğa demek yaşam demek"

Şafak, doğa sevgisini şöyle anlatıyor:

"Doğa demek yaşam demek, doğa demek huzur demek, doğa demek insanlığa hizmet etmek demek. Ben doğayı o kadar çok seviyorum."

Ormanların milli servet olduğunu söyleyen Şafak, doğayı kirletenleri uyarıyor.

"Dağa çıkan kişiler, öncelikle o bölgeyi nasıl bulduysa öyle bıraksın. Temiz bıraksınlar. Gezdiğim en tenha yerlerde bile çöp görüyorum. Bu kirlilik, yaban hayatını çok etkiliyor. Ayrıca dağcılar da aşı zamanlarında her birisi yabani ağacı aşılasa çok büyük katkısı olur. Dağcılar ve piknik yapanlar ağaç diksinler, aşı yapsınlar. Hem dağdaki yaban hayatını korurlar, hem spor yaparlar, hem de kendilerini tatmin etmiş olurlar."

"Manisa Tarzanı" kimdir?

Ahmet Bedevi'nin (nüfus kaydındaki adıyla Ahmeddin Carlak),1899'da Bağdat'ta doğduğu biliniyor.

Manisa'da çevre bilinci ve efsanevi yaşamıyla herkesin ilgisini çekti. Dağlarda yaşamaya başlamadan önce başarılı bir askerdi. Kurtuluş Savaşı'ndan önce Türk ordusunda er olarak askerlik görevine başladı. Ardından Kurtuluş Savaşı'na katıldı ve 4.5 yıl boyunca savaşta gösterdiği başarı ve yararlılıklardan ötürü kırmızı şeritli İstiklal Madalyası'na layık görüldü.

Cumhuriyet ilan edildikten birkaç yıl sonra Manisa'ya yerleşti ve Spil Dağı'nda Topkale adıyla anılan dağlık yörede kendine bir kulübe yaparak yaşamını orada sürdürmeye başladı.

Kentin ağaçlandırılması için olağanüstü çaba harcadı. Çalışmaları, kişiliği ve yaşam tarzıyla çevrecilerin adeta sembolü oldu, Manisa'nın simgesi haline geldi.

1924'ten sonra saçını ve sakalını kesmeyen, üzerine sadece bir şort giyen Bedevi, bu tarzıyla ve doğayla uyumlu yaşamı nedeniyle Tarzan'a benzetildi ve "Manisa Tarzanı" olarak anılmaya başlandı. Ahmet Bedevi, 1963 yılında yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA