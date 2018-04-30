4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'na Türk öğrenciler damga vurdu

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda, 15'inin ana dili Arapça olan 50 ülkeyi geride bırakarak birinci oldu.

Ortaokulu bitirdikten sonra imam hatip lisesine kaydolan ve burada Arapça öğrenen 4 kız öğrenci, takım kaptanı Suriye uyruklu öğretmenlerinin de desteğiyle şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Şenocak, Türkiye'deki proje okulları arasında geçen yıl düzenlenen Arapça münazara yarışmalarında Türkiye şampiyonu olduklarını ve bu başarıdan dolayı Türkiye'yi Katar'da temsil etmeye hak kazandıklarını hatırlattı.

Yarışmada, Arap ülkelerinin tamamının bulunduğunu, bunun dışında Avrupa kıtasından İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre ile ABD, Rusya ve Uzak Doğu ülkeleri olduğunu anlatan Şenocak, turnuvada düzgün Arapça konuşmanın yanında mantığın, muhakemenin, delil getirmenin, getirilen delili çürütmenin de önemli olduğunu vurguladı.

"Bu öğrencilerin Arap olmadığına emin misiniz?"

Şenocak, Türkiye'nin birinci olmasından dolayı tüm Arap ülkelerinin şaşkınlık yaşadığını, hatta bazı ülke temsilcilerinin "Bu öğrencilerin Arap olmadığına emin misiniz?" diye sorduğunu anlattı.

"Genel olarak herkes çok sevindi. Birçok ülke bize destek oldu. Bizim için en güzel hediye, kupayı aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın görüntülü arayarak öğrencilerimizi kutlaması oldu. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız, ana dili Arapça olmayan bir Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin bu başarıyı kazanmalarının çok çok önemli olduğunu ve çok sevindiğini ifade ettiler. Külliye'ye davet edildik. İnşallah yakında ziyaret edeceğiz."

Kaynak: AA