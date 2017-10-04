4 Ekim 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 851. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2,12,16,26,32 ve artı 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 851. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 184 bin 144 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 57 kişi bin 292 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 277 kişi 265 lira 95'er kuruş, 4 bilen 4 bin 39 kişi 24 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 235 kişi 17 lira 15'er kuruş, 3 bilen 92 bin 673 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 209 kişi 5 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 196 bin 161 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 455 bin 257 lira 50 kuruş olduğu çekilişte kamuya KDV olarak 978 bin 675 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 545 bin 612 lira 79 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, ikisinin Ankara'nın Çankaya ilçesinden diğerlerinin de Balıkesir'in Edremit ve Mersin'in Mezitli ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.