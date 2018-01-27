38 yıl önce başlattıkları 'gün'ü hala sürdürüyorlar

İstanbul Caddesi Kalender Sokak'ta yaşayan bir grup kadının 1980 yılında bir araya gelerek başlattığı altın günü, 38 yıldır aradan ayrılanlar olmasına rağmen yeni katılımcılarla sürdürülüyor.

İlk yıllarda aralarında çeyrek altın toplayan kadınlar, şimdilerde Türk Lirası karşılığında 15 günde bir toplanıp pasta, börek yiyor, sohbet ediyor, ekonomi ve siyasi güncel konuları tartışıyor, eski günlerini anıyor.

Güne başladığı tarihten itibaren katılan 59 yaşındaki Perihan Küçük, evlendikten hemen sonra Kalender Sokak'taki bir apartmanda oturmaya başladığını söyledi.

Mahalleye taşındıktan sonra o dönemin sakinleri arasında gün kurduklarını ifade eden Küçük, "Hemen hemen 38 yıl oldu. O zaman kalabalıktık. Azaldık tabii. Depremden sonra dağıldık biraz. Sonra tekrar toparlamaya çalıştık. Gün arkadaşlarımızın bazılarını bizden ölüm ayırdı." dedi.

Yıllar içinde kendi evine taşındığını ve mahalleden uzaklaştığını ancak gün toplantılarına geldiğini anlatan Küçük, "Farklı mahallelerde şehirlerde de olsak haberleştik, görüştük. Günlerde toplandık yine de. Aramızdan ayrılanlar oldu ama devam ettirdik." ifadesini kullandı.

Gün başladığında 3-5 yaşında olan çocukları aile kurdu

60 yaşındaki Emine Başkan ise arkadaşlıklarının bitmemesi adına günü sürdürdüklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Komşularla otururken 'Niye adını koymayalım?' dedik. Adı konunca mecbur oluyor daha çok görüşülüyor. Adı konulmayınca yavaş yavaş kopacaktık. 'Kopmayalım' diye adını gün olarak koyduk. O gündür bu gündür devam ediyor. Güne 20 yıldır evli kızım var o da katılıyor. Şu anda 11 kişiyiz. Güne başladığımızda herkesin çocukları küçük yaştaydı. Hepimizin çocuğu 3-5 yaşındaydı. Bu şekilde devam etti şu anda benim torunum üniversiteye gidiyor."

Başkan, dönemin ekonomik koşullarına göre hareket ettiklerini anlatarak, "Çeyrek altınla başladık, avroya ve dolara döndük. Şu anda Türk parasıyla yapıyoruz. Avro, dolar aldığımızda bazen paralar küsuratlı kalıyordu. En azından kendi paramız düz hesap olsun dedik. Böyle daha iyi oldu, herkes ne getireceğini biliyor." dedi.

Kimin ihtiyacı varsa sıra ona veriliyor

61 yaşındaki Emekli öğretmen Asiye Çağla 1983 yılında mahalleye taşındıktan sonra gün grubuyla tanıştığını ifade etti.

Öğretmen olduğu için boş günlerinde günlere katılabildiğini dile getiren Çağla, şöyle devam etti:

"Emekli olduktan sonra da bir fiil aralarına katıldım. 15 günde bir toplanıyoruz. Aramızdan ayrılanlara çok üzüldük. Şimdilerde iyiyiz. Kime, hangi arkadaşımıza lazımsa ona sırayı veriyoruz. 'Benim düğünüm var, lazım' diyorum, bana veriyorlar. Birinin oğlu askere gidecek, ihtiyacı var ona veriyoruz. Zorlama yok. Kimin ihtiyacı varsa ona veriyoruz."

Kaynak: AA