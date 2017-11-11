  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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37 kiloya ulaşan Yağız bebek ilacına kavuştu

2 yaşında 37 kiloya ulaşan Yağız bebeğin tedavisi için gereken ilaçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla SGK tarafından karşılanmaya başlandı.

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37 kiloya ulaşan Yağız bebek ilacına kavuştu

Samsun'da, "leptin hormonu eksikliği" nedeniyle sürekli kilo alan 2 yaşında 37 kiloya ulaşan Yağız bebeğin tedavisi için gereken ilaçlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanmaya başlandı.

Tekkeköy ilçesinde ikamet eden Sedat-Sevda Bekte çiftinin ikinci çocukları olan Yağız'a, 5 aylıkken götürüldüğü hastanede "leptin hormonu eksikliği" teşhisi konuldu. Minik Yağız'ın iyileşmesi için doktorlar, yurt dışından getirilen ve aylık 150 bin lira tutan ilacı önerdi.

Ailesi, SGK'nın karşılamadığı ilacı alamadıkları için küçük Yağız kilo almaya devam etti. Küçük Yağız'ın yaşadıklarının basında yer alması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın girişimleri sonucu SGK, ilacı karşılamaya başladı.

İlacı 5 gündür kullanan Yağız bebeğin yavaş yavaş yemek yeme isteğinin azaldığı öğrenildi.

Baba Sedat Bekte, çocuğunun ilacı kullanmaya başladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Demircan ve kendilerine yardım eden herkese teşekkür etti.

Artık ilacı eczaneden alabildiklerini dile getiren Bekte, oğlunun yeme isteğinin azalmaya başladığını söyledi.

Anne Sevda Bekte ise çocuğunun hastalığını düşünmekten kendisinin de kısmi felç geçirdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Oğlum gibi Türkiye'de 25 hasta olduğunu öğrendik. Onlar da ilaca ücretsiz olarak ulaşabilecek. İnşallah hepsi için bu ilaç umut olur. Allah'ın izniyle Yağız bundan sonra rahat nefes alacak. 1 yıl sonra da yürümeye başlayacak." dedi.

Etiketler: leptin hormonu eksikliği, Samsun, yağız bekte, recep tayyip erdoğan, sgk
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