360 metre yükseklikte dünyanın en uzun uzay yürüyüşü köprüsü

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin, turist çekmek için dış mekan yatırımlarına ağırlık verdi.

Çin, Henan bölgesinde Fuxi dağında turistlerin uzay yürüyüşü yapması için dünyanın U şeklindeki en uzun cam köprüsünü yaptı.

Fuxi dağından boşluğa U şeklinde 30 metre uzanan, yerden 360 metre yükseklikteki 3 bin ton cam ve çelikten yapılan köprü dünyanın kendi türünden en büyüğü olarak belirlendi.

Guinnes Rekorlar listesine girdi

Sekiz aylık bir çalışma sonucu tamamlanan cam köprü, Guinnes Rekorlar listesine girdi.

ABD Arizona’da Büyük Kanyon’da bulunan uzay yürüyüş köprüsü kanyon üzerine 21 metre uzanıyor.

Çinin güney kesiminde Tiyanmen dağında 2016 yazında, 3 ayrı uzay yürüyüşü cam köprüsü açılmıştı.

Kaynak: İHA