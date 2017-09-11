35 bin liralık aracına 105 bin lira harcadı

Kütahya'da düzenlenen "6. Modifiye Otomobil ve Modifiye Etkinliği"ne İstanbul'dan katılan Ali Gökgöz, 35 bin liralık aracına kurduğu 105 bin liralık ses sistemiyle organizasyonun gözdesi oldu

İstanbul'da yaşayan ve küçük yaştan beri modifiyeli araçlara ilgi duyan 46 yaşındaki Gökgöz, 22 yaşında bu alana ilgisinin etkisiyle ses sistemleri dükkanı açtı. Yaklaşık 24 yıldır iş yerinde araçlara ses sistemleri kuran Gökgöz'ün 105 bin liralık ses sistemi bulunan hafif ticari aracı vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Kütahya'da modifiye otomobil sahiplerine yönelik düzenlenen etkinliğe katılan Gökgöz'ün hafif ticari aracının bagaj kısmı ve kapı içlerine yerleştirdiği ses sistemi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Araç içinden çıkan yüksek müzik sesi, konser alanını andırırken, vatandaşlar araçtaki sistemi yakından inceledi.

Gökgöz, modifiye ve ses sistemleri işinin tutkusu olduğunu söyledi. İstanbul'da yaşadığı mahallede modifiye işi yapan bir ağabeyinin etkisiyle 9 yaşından itibaren bu alanla ilgilenmeye başladığını dile getiren Gökgöz, 16 yaşında bu iş üzerine çalışmalar yaptığını kaydetti.

"Modifiye benim için bir tutku"

Askerden döndükten sonra kendisine ses sistemleri üzerine iş yeri açtığını anlatan Gökgöz, şöyle konuştu:

"Modifiye benim için bir tutku. Müşterilerime yaptığım ses sitemlerini kendi aracıma da uygulamak istedim. Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucu piyasa değeri 35 bin lira olan aracıma 105 bin liralık ses sistemi kurdum. Aracımla davet edildiğim fuar organizasyonlarına katılıyorum ve gittiğim hemen her yerde vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Zaman zaman da arkadaşlarla bir araya gelip aracımda müzik dinliyoruz.”

Gökgöz, aracına yerleştirdiği ses sistemi sayesinde kulağı tırmalamayan ve rahatsız etmeyen temiz müziği elde ettiğini, kendisine gelen müşterilere de aynı titizlikle iş yaptığını aktardı.

Modifiyeli araçların, yanlış uygulanan ses sistemlerinden ve abartılı çalışmalardan dolayı zaman zaman bazı kesimlerden tepki çektiğine de değinen Gökgöz, "Bunu kötü amaçla kullanmak yerine fuar gibi organizasyonlarda bir araya gelerek tutkumuzu paylaşıyoruz. Ses sistemi ile modifiye edilen araç sürücülerinin çıkıp sokak aralarında, caddelerde vatandaşı rahatsız edici şekilde müzik dinlemelerini istemiyoruz. Gelsinler, düzenlenen fuarlar veya etkinliklerde bu tutkularını paylaşsınlar." diye konuştu.