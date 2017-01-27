300 dağcı donmuş şelalelere tırmanacak

Erzurum'da yerli ve yabancı çok sayıda dağcının da aralarında bulunduğu 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesi 3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali öncesinde, milli dağcı Tunç Fındık'ın da yer aldığı ekip, teknelerle Tortum Baraj Gölü'nü geçerek donmuş şelalelerde rota belirledi.

Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) tarafından geçen yıl yapılan değerlendirme sonucu Türkiye'nin 11. "sakin kent"i seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi, 4 gün sürecek bir festivale ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Fransa, Portekiz, İtalya, İspanya, İsviçre, Kırgızistan, Gürcistan ve İran'ın da aralarında bulunduğu 19 ülkeden dünyaca ünlü dağcılar, Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) destekleriyle Uzundere ilçesinde, yüksekliği 25 ile 300 metre arasında değişen donmuş şelalelere tırmanacak.

Tunç Fındık donmuş şelalelerde rota oluşturdu

Dünyada "14x8000 Tırmanış Projesi"nde yer alan tek Türk dağcı olan Tunç Fındık, beraberindeki dağcılar Efecan Aytemiz ve Çetin Bayram ile festival süresince tırmanışların gerçekleştirileceği donmuş şelalelerde rota oluşturdu.

Festival hazırlıkları kapsamında Uzundere ilçesindeki bazı donmuş şelalelere de bu çalışmalar kapsamında gitmeye çalışan dağcılar, Tortum Baraj Gölü'nde uzun ve yorucu tekne yolculukları yapmak zorunda kaldı.

Milli dağcı Fındık, yaptığı açıklamada, festival zamanında koşulların elverişliliğini belirlemek için şelalelerin tepelerindeki emniyet istasyonlarını kontrol ettiklerini söyledi.

"Türkiye'de buz tırmanışı olduğunu insanlar öğrendi"

Uzundere ilçesinin barındırdığı zenginliklerle çok sıra dışı bir yer olduğuna işaret eden Fındık, şöyle konuştu:

"Uzundere'nin bu sıra dışı hali, Türkiye dağcılığına ve tüm Türkiye'deki turizm aktivitelerine de yararlı olacak durum. Katkıda bulunabilmek mutluluk verici. Türkiye denince insanların aklına sıcak, deniz kıyısı, tatil ve güneş geliyor. Genellikle kar, buz, tırmanış ülkesi olarak çok akla gelmiyor. Kaya tırmanışı konusunda Türkiye'nin ünlü yerleri var ama açıkçası buz tırmanışı konusunda da Türkiye kimsenin aklına gelmeyen bir destinasyon. Fakat şimdi bu kırıldı. İnsanlar Türkiye'de bir buz tırmanışı olduğunu ve burada bir festival düzenlendiğini, güzel rotalar olduğunu yavaş yavaş öğrenmeye başladılar. Bu da çok önemli, güzel bir algı." AA