3 Temmuz 2017 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara oyununun 778'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 20, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 48, 56, 64, 72, 74, 77 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara çekilişinde 10 bilen 3 kişi 86 bin 859 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 109 kişi bin 593 lira 75'er kuruş, 8 bilen bin 873 kişi 93 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 972 kişi 18 lira 35'er kuruş, 6 bilen 91 bin 828 kişi 3 lira 80'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 147 bin 468 kişi ise 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Altındağ, İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinden yatırdığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 737 bin 184 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 692 bin 420 lira 3 kuruş KDV, 386 bin 40 lira 90 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.