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3 kuşaktır Hayme Ana'ya türbedarlık yapıyorlar

Süleyman Şah’ın eşi, Ertuğrul Gazi’nin annesi ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babaannesi Hayme Ana'ya, Mesut Sönmez ve ailesi 3 nesildir türbedarlık yapıyor.

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3 kuşaktır Hayme Anaya türbedarlık yapıyorlar

Türbedarlık yapan Mesut Sönmez ve ailesi türbe ve çevresine evleri gibi bakıyor. Yüz yıllardır mezarın ailesi tarafından bakıldığını söyleyen Mesut Sönmez, “Türbe dönemin Osmanlı Padişahı Abdülhamithan tarafından yaptırıldı. Abdülhamit Han'nın görevlendirdiği Bursa valisi ise ninemize türbedarlık görevi vermişler" dedi.

Türbedarlıklarından dolayı yoğun bir ilgi gördüklerini söyleyen Sönmez, "Biz gelen misafirlerimize türbe hakkında bilgiler veriyoruz. Yoğun bir ilgi ile bize tarihi hakkında bilgiler veriyoruz. Çevre düzenlemesini yapıyoruz. Şu an da mevsim dolayısı ile hafta içi 100 kişi hafta sonları da 100'e yakın ziyaretçi geliyor ancak bu rakamlar yaz aylarında 2 katına çıkıyor yıllık olarak da 20 binin üzerinde vatandaş ziyaret ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Hayme Ana, türbe, türbedarlık, Kütahya
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