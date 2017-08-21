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Buradasınız : » » 3 dakikada 2 kilo 250 gram bal yedi

3 dakikada 2 kilo 250 gram bal yedi

Antalya'nın Finike ilçesinde Ernez Bal Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada, Ayhan Azak 3 dakikada 2 kilo 250 gram bal yiyerek birinci oldu.

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3 dakikada 2 kilo 250 gram bal yedi

Antalya'nın Finike ilçesinde Ernez Bal Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada, 49 yaşındaki Ayhan Azak 3 dakikada 2 kilo 250 gram bal yiyerek birinciliği elde etti.

Finike Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Finike Belediyesi sponsorluğunda Ernez Bal Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Ernez Bal Festivali" düzenlendi.

Festivale, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Ernez'de çok özel bir bal yetişiyor. Bin 200 rakımlarda üretilen özel bir çam balı. Ernez balımız geçtiğimiz günlerde Muğla'da düzenlenen Uluslararası Çam Balı Kongresi'nde en kaliteli bal seçildi." dedi.

Konuşmaların ardından "En Kaliteli Bal Üreticisi" ve "Bal Yeme" yarışmaları yapıldı. En Kaliteli Bal Üreticisi Yarışması'nda Tevfik Arslan birinci, Şengül Küçükada ikinci, Adem Karabaş üçüncü seçildi.

Bal Yeme Yarışması'nda ise kural değişikliği yapılarak önceki yıllarda 15 dakika olan bal yeme süresi bu yıl 3 dakikaya düşürüldü. Yarışmayı 3 dakikada 2 kilo 250 gram bal yiyen 49 yaşındaki Ayhan Azak kazandı.

Geçen yılın bal yeme şampiyonu Ali Atakan bu yıl ikinci, Mehmet Uçtu da üçüncü oldu.

Etiketler: antalya, Finike, bal festivali
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