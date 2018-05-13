3 bin yıllık ilçede Ramazan heyecanı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi, tarihi İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi'nin bulunduğu ilçede, bu mekanlara ulaşımı sağlayan 7 kilometrelik yolda Ramazan hazırlığı başlattı.

Söz konusu yol başta olmak üzere ilçede temizlik, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapan belediye görevlileri, yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçede hummalı bir çalışma yürütüyor.

İlçede trafiğe kapalı İnegöl Caddesi'ni Ramazan dolayısıyla ışıklandıran belediye görevlileri, Ramazan öncesi köylerde de camilerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Mobil temizlik aracıyla ilçenin en uzak köylerine kadar ulaşan belediye ekipleri, okul, cami gibi kurumlardaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

"Ziyaretçilerimiz daha temiz ve estetik bir Doğubayazıt'la karşılaşacak"

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, 3 bin yıllık kültürel ve tarihi mirasa sahip Doğubayazıt'ı adına yakışır şekilde Ramazan ve turizm sezonuna hazırlamak için çalıştıklarını belirtti.

Tarihi noktalar, ilçe merkezi ve köylerde yürütülen çalışmalarla ilçenin turizm potansiyelini artıracaklarını anlatan Akhan, şöyle konuştu:

"Ramazan ayına ve turizm sezonuna çok az süre kaldı. Ekiplerimiz, ilçenin yenilenen yüzüne uygun iş kıyafetleri ve modern araçlarıyla bütün noktaları hem vatandaşlarımıza hem de misafirlerimize hazır hale getirmek amacıyla gece gündüz çalışıyor. Ziyaretçilerimiz, bu yıl daha temiz ve daha estetik bir Doğubayazıt ile karşılaşacak. Ramazan hazırlıklarımız, yılda yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçemizin tanıtımına öncülük edecek. Bu çalışmalarla ziyaretçi sayımız da artacak."

Doğubayazıt Belediyesi Temizlik İşleri Şefi Cevdet Öztürk ise köyler dahil ilçe genelinde başlatılan temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla Ramazan ve turizm sezonuna hazırlandıklarını belirtti.

Caddeler, parfümle temizleniyor

"Doğubayazıt büyük şehirlerde bile eşine az rastlanacak hizmetlerle tanıştı" diyen Öztürk, şunları söyledi:

"Gerek temizlik gerekse diğer birimlerimizin çalışmaları halkımızca takdirle karşılanıyor. Doğubayazıt'ın eskiye oranla çok daha temiz ve düzenli bir ilçe olduğuna dair vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Caddelerimizi artık lavanta kokulu parfümler ve yüzey temizleyicilerle temizliyoruz. Ramazan ve turizm sezonunda ilçemize gelecek misafirlerimiz bambaşka bir Doğubayazıt ile karşılaşacak."

Esnaf Yunus Koç da belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını vurgulayarak, "Özellikle temizlik, çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmalarını çok beğeniyorum. Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda yapılan ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarıyla bizim de esnaflık yaptığımız İnegöl Caddesi'nin dekoratif aydınlatmayla ışıklandırılması, ilçemizi ayrı bir havaya soktu" diye konuştu.

Kaynak: AA