3 bin Motorcu şehitler için direksiyona geçti

Türkiye Motosiklet Platformu ile Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği'nin 4'üncüsünü düzenlediği "Şehitler Bizi Bekler" organizasyonuna yaklaşık 3 bin motosikletli katıldı.

Geceyi Çanakkale'de geçiren motosikletliler feribotla Eceabat ilçesine geçti, ardından konvoy halinde Şehitler Abidesi'ne ulaştı.

Burada Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulunan binlerce kişi, İstiklal Marşı'nı söyledi. Okutulan mevlidin ardından şehitler için dua eden motosikletliler, yarımadadaki şehitlikleri ve anıtları ziyaret etti.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Binlerce arkadaşımız tarihi yarımadadaki şehitliklere geldi. Hava durumu ne olursa olsun şehitlerimiz için her zaman burada olacağız. Çanakkale şehitlik sürüşüne katılmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Burada bulunmaktan, şehitlerimizi şükranla anmaktan gururluyuz" dedi.

Kaynak: AA