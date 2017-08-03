  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.536
    EURO 4.198
  • BIST 107153.78
    ALTIN 144.124
Buradasınız : » » 3 Ağustos 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

3 Ağustos 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 511'inci hafta çekilişi yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
3 Ağustos 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 511'inci hafta çekilişi yapıldı.

Bu haftanın kazandıran numaraları 10,13, 24, 29, 43 ve 50 oldu.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 977 bin 448 lira 53 kuruşluk büyük ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 58 kişi 10 bin 909 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 544 kişi 191 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 75 bin 497 kişi 15 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 485 bin 390 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, 1 milyon 796 bin 111 lira 39 kuruş KDV, 1 milyon 4 bin 199 lira 26 kuruş da Şans Oyunları Vergisi olarak kamuya aktarılacak.

Etiketler: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, süper loto, süper loto çekildi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER