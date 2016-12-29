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29 Aralık 2016 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

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29 Aralık 2016 Süper Loto çekiliş sonuçları

Çekiliş sonucunda 480'inci haftanın kazandıran numaraları 13, 16, 20, 27, 32 ve 53 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 586 bin 768 lira 64 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 480'inci hafta çekilişinde, 5 bilen 58 kişi 9 bin 796 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 425 kişi 177 lira 85'er kuruş, 3 bilen 71 bin 994 kişi 14 lira 65'şer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 232 bin 27 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 613 bin 416 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 901 bin 830 lira 34 kuruş kamuya aktarılacak. AA

Etiketler: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, süper loto çekildi, 29 Aralık 2016 Süper Loto çekiliş sonuçları
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