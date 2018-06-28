280 kiloya ulaşan kadının tek isteği tedavi görmek

Mersin Tarsus'ta yaşayan dört çocuklu 56 yaşındaki Uysal Aslan'ın hikayesi, 10 yıl önce şeker ve astım hastalığı ile başladı.

Günden güne şişmanlayan Aslan 280 kiloya ulaştı.

Aşırı kiloları nedeniyle yüz üstü yatarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan kadının tek destekçisi eşi.

"Bir bardak su alıp içemiyorum"

Aslan, "Kendi banyomu kendim yapamıyorum, saçımı tarayamıyorum, üstümü giyemiyorum, bir bardak suyumu alıp içemiyorum. Bakanım, çekenim yok bir kocam var onunda gücü yetmiyor adamın" dedi.

Uysal Aslan, oksijen takviyesi ve ilaçlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

"Eşimi sağlığına kavuştursunlar"

Uysal Aslan'ın eşi Mehmet Aslan, "Hastaneye mi götürürler başka bir yere mi götürürler artık orasını ben bilemiyorum, devletin kendi bileceği bir şey yani. Sağlığına kavuştursunlar da nasıl bir yöntem uyguluyorlarsa uygulasınlar." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber

