28 Haziran 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 837'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 20, 21, 23, 24, 29 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 317 bin 261 lira 80 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 17 kişi 3 bin 732 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 225 kişi 282 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 312 kişi 36 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 275 kişi 20 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 67 bin 764 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 51 bin 716 kişi 5 lira 80'er kuruş, 1 artı 1 bilen 171 bin 171 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Mamak ve Antalya'nın Kepez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 115 bin 76 lira 55 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 842 bin 958 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 470 bin 17 lira 2 kuruş aktarıldı.