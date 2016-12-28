28 Aralık 2016 Şans Topu çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 7, 8, 11, 26, 28 ve artı 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 40 bin 247'şer lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 812 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 215 kişi 354 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 35 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 354 kişi 17 lira 75'er kuruş, 3 bilen 88 bin 529 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 65 bin 73 kişi 5 lira 45'er kuruş, 1 artı 1 bilen 207 bin 769 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların İzmir'in Bornova ve Manisa'nın Şehzadeler ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 3 milyon 859 bin 629 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 13 bin 15 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 564 bin 805 lira 4 kuruş aktarıldı. AA